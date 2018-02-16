Популярные музыканты из Финляндии в восторге от клипа Ольги Бузовой
Хорошо известная в России финская группа Rasmus посмотрела клип Ольги Бузовой на песню "Мало половин".
Надо сказать, что музыканты оценивали не только клип Ольги, но и другие видеоклипы наших певцов.
Финны - не первые иностранцы, кому показали наших исполнителей. Теперь они тоже смогли увидеть, как Бузова стремительно ворвалась в российский, а потом и в мировой шоу-бизнес.
Кстати, клип Ольги уже оценивали исполнители из Южной Кореи, ребята из США и теперь дошла очередь до скандинавов.
Просмотрев несколько клипов россиян, музыканты из Финляндии пришли к выводу, что "Мало половин" является лучшим клипом из нашей страны. Отметили они высокое качество и красивую картинку.
Надо сказать, что музыканты оценивали не только клип Ольги, но и другие видеоклипы наших певцов.
Финны - не первые иностранцы, кому показали наших исполнителей. Теперь они тоже смогли увидеть, как Бузова стремительно ворвалась в российский, а потом и в мировой шоу-бизнес.
Кстати, клип Ольги уже оценивали исполнители из Южной Кореи, ребята из США и теперь дошла очередь до скандинавов.
Просмотрев несколько клипов россиян, музыканты из Финляндии пришли к выводу, что "Мало половин" является лучшим клипом из нашей страны. Отметили они высокое качество и красивую картинку.
"Это лучшее видео, которое я, когда-либо, видел", - прямо заявляет один из музыкантов "Rasmus".