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Популярные музыканты из Финляндии в восторге от клипа Ольги Бузовой

Хорошо известная в России финская группа Rasmus посмотрела клип Ольги Бузовой на песню "Мало половин".

Надо сказать, что музыканты оценивали не только клип Ольги, но и другие видеоклипы наших певцов.

Популярные музыканты из Финляндии в восторге от клипа Ольги Бузовой

Финны - не первые иностранцы, кому показали наших исполнителей. Теперь они тоже смогли увидеть, как Бузова стремительно ворвалась в российский, а потом и в мировой шоу-бизнес.

Кстати, клип Ольги уже оценивали исполнители из Южной Кореи, ребята из США и теперь дошла очередь до скандинавов.

Просмотрев несколько клипов россиян, музыканты из Финляндии пришли к выводу, что "Мало половин" является лучшим клипом из нашей страны. Отметили они высокое качество и красивую картинку.

"Это лучшее видео, которое я, когда-либо, видел", - прямо заявляет один из музыкантов "Rasmus".
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:37
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