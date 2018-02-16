Хейтеры уверены, что мужу Ксении Бородиной разбили нос

Одна из последних вызывала горячие споры среди его многочисленных подписчиков.Кто из фолловеров убеждён, что Омаров попал в какую-то переделку и теперь у себя в микроблоге дает советы с распухшим, разбитым носом.Хейтеры думают, что нос ему разбили в спарринге на боксерском ринге, куда он так любит ходить. А другие злорадно заявили, что они, наверное, что-то не поделили с Бородиной.Так или иначе, но теперь мужчина красуется на всю страну с красным носом.