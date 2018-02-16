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Любовь Толкалина в честь Дня рождения опубликовала редкие детские снимки

Любовь Толкалина шестнадцатого февраля отмечает День рождения. В честь данного праздника знаменитая отечественная актриса порадовала своих многочисленных фолловеров в Instagram своим детским снимком. Раритетное фото вызвало в аккаунте звезды настоящий ажиотаж.

Любовь Толкалина в честь Дня рождения опубликовала редкие детские снимки

Шестнадцатого февраля звезде отечественного кино исполняется тридцать девять лет. В честь торжества Толкалина приняла решение обнародовать свою старую фотографию. На ней будущая актриса изображена совсем маленькой. На данной публикации девочка позирует одна. Судя по фото, на нём будущей звезде около года.

Любовь Толкалина в честь Дня рождения опубликовала редкие детские снимки

Подписчики пожелали Толкалиной огромного счастья, крепкого здоровья, новых ролей, а также исполнения всех желаний. Все поклонники сошлись во мнении, что актриса в детстве была очень обаятельным ребёнком. Публикация в течение шести часов сумела собрать около 9 тысяч отметок «Мне нравится» и более 300 поздравительных комментариев от подписчиков знаменитости.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:20
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