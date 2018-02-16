На запотевшем стекле Ольга Бузова оставила признание в любви

«Я люблю вас», - написала знаменитость на зеркале.

У себя в микроблоге девушка уже рассказала своим многочисленным подписчикам о каждом шаге, который сделала в этом городе средней полосы России.В Инстаграме Бузова выложила несколько фотографий, сделанных в Курске. На одной звезда запечатлела себя около запотевшего зеркала в душе. Вот на этом зеркале девушка и нацарапала послание местным фанатам.Сразу после этого Оля отправилась на экскурсию по этому русскому городу.Бузовой невероятно понравился Знаменский собор, который был возведен и ещё в далёком 1816 году. Оля отмечает, что древнее зодчество очень впечатлило её.