Мама Ольги и Алены Рапунцель собирается на проект «Дом-2»

Чтобы девушка не растерялась и не скучала, ей готова оказать поддержку мама, которая как оказалось, собирается на телестройку.Как объяснила женщина, ее младшая дочь обладает необходимыми боевыми качествами, в отличие от Ольги, и Рапунцель-старшая не сомневается, что ее девочке ничего не угрожает. В частности, мама Алены уверена, что ее нынешний ухажер Илья Яббаров исправился со временем, и будет хорошо относиться к Алене.Напомним, что романтические отношения Алены и Ильи длятся уже несколько дней и девушка не желает ворошить его прошлое, которое у всех имеет свои огрехи.