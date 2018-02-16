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Мама Ольги и Алены Рапунцель собирается на проект «Дом-2»

Как известно, беременная Ольга Рапунцель ушла с реалити-шоу «Дом-2» в декретный отпуск и ее сестра Алена осталась в одиночестве на проекте.

Чтобы девушка не растерялась и не скучала, ей готова оказать поддержку мама, которая как оказалось, собирается на телестройку.

Мама Ольги и Алены Рапунцель собирается на проект «Дом-2»

Как объяснила женщина, ее младшая дочь обладает необходимыми боевыми качествами, в отличие от Ольги, и Рапунцель-старшая не сомневается, что ее девочке ничего не угрожает. В частности, мама Алены уверена, что ее нынешний ухажер Илья Яббаров исправился со временем, и будет хорошо относиться к Алене.

Напомним, что романтические отношения Алены и Ильи длятся уже несколько дней и девушка не желает ворошить его прошлое, которое у всех имеет свои огрехи.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:33
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