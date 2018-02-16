В Женеве представятт электрокроссовер Mercedes-Benz EQ C

Хотя разработчики подробности о новинке не разглашали, однако эксперты уверенны в том, что на Женевском автосалоне состоится дебют «зелёной» версии кроссовера Mercedes-Benz EQ C.Не так давно немецкий электрический кроссовер был замечен во время прохождения тестов в полностью серийном кузове. Новинка разработана на основе концепта Mercedes EQ, представленного ранее. Серийная модель оснащена двумя электрическими моторами, на одном заряде батареи новинка сможет проехать 500 километров.По словам производителей, на автосалоне в Женеве наряду с новинками немецкого бренда будет представлен пикап Mercedes-Benz X-Class с новым агрегатом V8. Ранее сообщалось о том, что новый двигатель имеет производительность в 258 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента, при этом его работа осуществляется на пару с автоматической трансмиссией на 7 диапазонов.