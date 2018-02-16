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Ольга Серябкина рассказала пользователям о своих отношениях с мужчинами

Ольга Серябкина решила поделиться с подписчиками, о своем поведении и отношениях с мужчинами.

Ольга Серябкина рассказала пользователям о своих отношениях с мужчинами


Исполнительница Ольга Серябкина поведала о том, что с ее характером произошли изменения. На своей личной страничке в интернете она обнародовала пост о том, какие поступки она совершала со своими подружками и парнями.

На официальной странице Ольги был опубликован фотоснимок, на котором исполнительница позирует в кровати, а половину лица закрыла одеялом и при этом подмигивает в объектив фотокамеры.

Под снимком участница знаменитого коллектива «Серебро» поведала пользователям о том, что ранее она постоянно совершала импульсивные поступки и никогда не думала о последствиях, которые могут последовать. Также артистка рассказала, что в прошлом манипулировала своими парнями, а также осуществляла безумные поступки.

К примеру, могла с легкостью выйти из автомобиля на полном ходу во время громкого скандала со своим бойфрендом. Но спустя годы певица стала более сдержанной и спокойной, но полностью ее проблема не исчезла. Со своими подругами она до сих пор поступает очень резко.

Серябкина пообещала работать над собой и постарается искоренить в себе эту импульсивность.

dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 15:18
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