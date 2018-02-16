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ASUS расширила линейку своих видеокарт системой Phoenix GeForce GTX 1060 6GB

В линейке графических ускорителей ASUS появилась новая видеокарта Phoenix GeForce GTX 1060 6GB. В основе платы лежит графический чип GP106 Pascal, который разработан по технологии 16 нм FinFET.

ASUS расширила линейку своих видеокарт системой Phoenix GeForce GTX 1060 6GB


Устройство в длину достигает отметки 183 мм, что отлично сказывается на его компактности, ведь так у пользователя есть возможность применять систему в небольших системных блоках настольных компьютеров. PH-GTX1060-6G предлагает 1280 потоковых процессоров и 6 гигабайт оперативной памяти типа GDDR5. Известно, что пропускная способность шины памяти составляет 192 бита, при этом ее частота достигает 8008 МГц. Что касается частоты работы графического ядра, то она колеблется в пределах 1506 - 1708 МГц.

В качестве системы охлаждения применяется активная схема, то есть вентилятор и он там один. Также благодаря специальным компонентам видеокарта является весьма энергоэффективной и не склонна к перегревам.

Из интерфейсов стоит выделить DVI-D, DisplayPort и HDMI.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:40
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