ASUS расширила линейку своих видеокарт системой Phoenix GeForce GTX 1060 6GB

Устройство в длину достигает отметки 183 мм, что отлично сказывается на его компактности, ведь так у пользователя есть возможность применять систему в небольших системных блоках настольных компьютеров. PH-GTX1060-6G предлагает 1280 потоковых процессоров и 6 гигабайт оперативной памяти типа GDDR5. Известно, что пропускная способность шины памяти составляет 192 бита, при этом ее частота достигает 8008 МГц. Что касается частоты работы графического ядра, то она колеблется в пределах 1506 - 1708 МГц.В качестве системы охлаждения применяется активная схема, то есть вентилятор и он там один. Также благодаря специальным компонентам видеокарта является весьма энергоэффективной и не склонна к перегревам.Из интерфейсов стоит выделить DVI-D, DisplayPort и HDMI.