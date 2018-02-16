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49-летняя телеведущая Екатерина Стриженова выглядит, словно молодая девушка

На недавней церемонии вручения премий появилась Екатерина Стриженова, которая прекрасно выглядела, словно юная девушка.

49-летняя телеведущая Екатерина Стриженова выглядит, словно молодая девушка


Какое-то время назад преданные фанаты пришли в изумление, когда увидели, как сильно ведущая поправилась за непродолжительный промежуток времени. После этого Екатерина решила взяться за себя и обратилась за помощью к медикам. Она решила отправиться в клинику, где делают армопластику – это процедура безоперационной липосакции.

Такой метод ей посоветовала Эвелина Бледанс. Судя по всему, этот сеанс дал положительный результат, и Екатерина смогла похудеть. Телеведущая появилась в День всех влюбленных на мероприятии в области красоты и показала всем свою подтянутую фигуру и прекрасный вкус. Для данной церемонии награждения Екатерина решила надеть длинное платье с цветочным рисунком, которое идеально акцентировало ее достоинства и скрывало все недостатки.

Большинство пользователей были в восторге от этого образа и выразили слова восхищения своей любимице. Ей писали, что она неотразима, очень красива и прекрасна. А представители сильной половины не переставали признаваться Екатерине в своих чувствах к ней.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 14:57
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