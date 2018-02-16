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GIGABYTE представила материнскую плату Z370 Aorus Ultra Gaming 2.0 для игровых ПК

Компания по производству аппаратного обеспечения GIGABYTE представила свою новую материнскую плату Z370 Aorus Ultra Gaming 2.0. Отмечается, что устройство предназначено для производительных игровых компьютерных систем. Также плата поддерживает работу с технологией виртуальной реальности.

GIGABYTE представила материнскую плату Z370 Aorus Ultra Gaming 2.0 для игровых ПК


Система позволяет устанавливать процессоры Intel линейки Core восьмой генерации. Также у пользователей будет возможность устанавливать до 64 Гб оперативной памяти в виде платы стандарта DDR4. Для этого имеется 4 слота.

Что касается интерфейсов для подключения носителей данных, то здесь имеется шесть портов типа SATA 3.0, а также 2 разъема для твердотельных накопителей или модулей Intel Optane.

Стоит также выделить три слота для видеокарт PCI Express x16, сетевой интерфейс Intel GbE LAN, кодек звука Realtek ALC1220 и порты USB Type-C, USB 3.1 Gen 2 Type-A, USB 3.0 Gen, USB 2.0, PS/2 и HDMI. Также плата GIGABYTE Z370 Aorus Ultra Gaming 2.0 порадует пользователя функциональной подсветкой RGB Fusion.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:30
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