GIGABYTE представила материнскую плату Z370 Aorus Ultra Gaming 2.0 для игровых ПК

Система позволяет устанавливать процессоры Intel линейки Core восьмой генерации. Также у пользователей будет возможность устанавливать до 64 Гб оперативной памяти в виде платы стандарта DDR4. Для этого имеется 4 слота.Что касается интерфейсов для подключения носителей данных, то здесь имеется шесть портов типа SATA 3.0, а также 2 разъема для твердотельных накопителей или модулей Intel Optane.Стоит также выделить три слота для видеокарт PCI Express x16, сетевой интерфейс Intel GbE LAN, кодек звука Realtek ALC1220 и порты USB Type-C, USB 3.1 Gen 2 Type-A, USB 3.0 Gen, USB 2.0, PS/2 и HDMI. Также плата GIGABYTE Z370 Aorus Ultra Gaming 2.0 порадует пользователя функциональной подсветкой RGB Fusion.