АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 70.67 USD 56.59
Курс валют на 16.02.2018

Анна Седокова рассказала, что Андрей Малахов однажды сыграл бесплатно «агента 007» в ее клипе «Привыкаю»

Анна Седокова решила поделиться с пользователями, что в свое время Андрей Малахов совершенно бесплатно сыграл «агента 007» в ее клипе «Привыкаю».

Анна Седокова рассказала, что Андрей Малахов однажды сыграл бесплатно «агента 007» в ее клипе «Привыкаю»


Анна Седокова обнародовала на своей личной страничке в интернете совместный фотоснимок с Андреем Малаховым. Исполнительница рассказала, что девять лет назад ведущий Андрей Малахов дал свое согласие сыграть бесплатно «агента 007» в клипе «Привыкаю».

По утверждению Анны Седоковой, она попросила Андрея Малахова исполнить роль ее возлюбленного мужчины в клипе на одну из ее композиций. Телеведущий очень заинтересовался таким заманчивым предложением, но начинающая певица не владела достаточным количеством средств, чтобы оплатить ему гонорар.

Российский ведущий передачи «Прямой эфир» дал свое согласие на совместную работу в съемках, но в обмен попросил концерт, который до этого времени не состоялся. Бывшая участница группы «ВИА Гра» рассказала, что обещанный долг ему еще не вернула.

Также Анна выразила слова благодарности Андрею, что он в свое время поверил в ее талант построить свою музыкальную карьеру. Именно эта вера стала основой для создания знаменитых композиций, а песня «Привыкаю» оказалась хитом.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 14:32
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Популярные музыканты из Финляндии в восторге от
Эксперт: Инопланетяне могут являться генетически
Любовь Толкалина в честь Дня рождения
Хейтеры уверены, что мужу Ксении Бородиной
Compulab объявила сбор средств на производство
Бренд NOA покажет смартфон N7 с камерой для 80-Мп
В Женеве представятт электрокроссовер
ASUS расширила линейку своих видеокарт системой
На запотевшем стекле Ольга Бузова оставила
GIGABYTE представила материнскую плату Z370 Aorus
В 2018 году Qualcomm представит самый мощный
Opportunity отметит в субботу свой пятитысячный
«Дизайнерские влагалища» стали новым трендом
В США пиццерия попала в Книгу рекордов Гиннеса с
Моющие средства являются опасными для женщин
Мама Ольги и Алены Рапунцель собирается на проект
В Турции после бури на Черном море обнаружили
Обновленный кроссовер Honda Vezel появился в
Ольга Серябкина рассказала пользователям о своих
Рассекречены характеристики внедорожника
Hyundai Creta в январе стал лидером на рынке
49-летняя телеведущая Екатерина Стриженова
Сергей Кучеров не простил Юлии Ефременковой
Ученые: Искусственные волосы модифицируют полет
Саша Харитонова после «Дома-2» в будущем согласна
Астрономы планируют искать обитаемые планеты по
Анна Седокова рассказала, что Андрей Малахов
Продажи Aston Martin в РФ выросли в 3,6 раза
52-летняя Ирина Безрукова увеличила губы при
Toyota презентовала кросс-версию нового хэтчбека
Просмотреть все новости