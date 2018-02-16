Анна Седокова рассказала, что Андрей Малахов однажды сыграл бесплатно «агента 007» в ее клипе «Привыкаю»

Анна Седокова обнародовала на своей личной страничке в интернете совместный фотоснимок с Андреем Малаховым. Исполнительница рассказала, что девять лет назад ведущий Андрей Малахов дал свое согласие сыграть бесплатно «агента 007» в клипе «Привыкаю».По утверждению Анны Седоковой, она попросила Андрея Малахова исполнить роль ее возлюбленного мужчины в клипе на одну из ее композиций. Телеведущий очень заинтересовался таким заманчивым предложением, но начинающая певица не владела достаточным количеством средств, чтобы оплатить ему гонорар.Российский ведущий передачи «Прямой эфир» дал свое согласие на совместную работу в съемках, но в обмен попросил концерт, который до этого времени не состоялся. Бывшая участница группы «ВИА Гра» рассказала, что обещанный долг ему еще не вернула.Также Анна выразила слова благодарности Андрею, что он в свое время поверил в ее талант построить свою музыкальную карьеру. Именно эта вера стала основой для создания знаменитых композиций, а песня «Привыкаю» оказалась хитом.