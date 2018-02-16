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Opportunity отметит в субботу свой пятитысячный день работы на Марсе

В будущую субботу марсианский ровер Opportunity отметит свой пятитысячный день работы на Марсе. Стоит отметить, что за 13 лет работы это будет уже 56-я жизнь аппарата, поскольку изначально марсоход должен был отработать примерно 3 месяца.

Opportunity отметит в субботу свой пятитысячный день работы на Марсе


Так в NASA очень довольны ровером, поскольку никто из специалистов не ожидал, что он продержится так долго. Помимо того что Opportunity уже который год функционирует вдали от Земли, он еще все время предлагает ученым новые данные о Красной планете.

Отмечается, что марсоход в свой пятитысячный день будет находиться на краю кратера Индевор. Аппарат занимается изучением этого региона Марса уже около трех лет. На данный момент Opportunity передвигается по территории долины Стойкости и скоро окажется в долине Вилламетт. Спутники зафиксировали там овраги и ученые предполагают, что эти образования могли быть следствием потоков воды.

Таким образом, специалисты в ближайшее время могут обнаружить возможные источники воды на Марсе.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:10
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