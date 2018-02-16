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«Дизайнерские влагалища» стали новым трендом среди женщин

Современная мода, а также культура, женщинам диктует свои правила. Большинство девушек и женщин в погоне за шикарным идеальным телом решаются на операции. В последнее время новым трендом стали “дизайнерские влагалища”.

«Дизайнерские влагалища» стали новым трендом среди женщин

Состояние своей вагины можно улучшить, прибегнув к услугам медицинских специалистов. Для обновления внутренней среды применяется хирургическое вмешательство с ушиванием, косметологические процедуры с различными филлерами, лазер, стимулирующий выработку коллагены, заставляя при этом влагалище самостоятельно омолаживаться.

Раньше процедуры в данной части женского тела являлись не особо популярными, к ним прибегали непосредственно после родов либо менопаузы, чтобы вернуть влагалищу обычное состояние, усилить ощущения при сеске. Вагинальные операции теперь становятся более распространенными. Популярность данного вида хирургического вмешательства в последние годы выросла на 45 процентов.
Общество / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:00
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