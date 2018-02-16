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Зрители "Дома-2" уверены, что ради славы и денег Роман Капаклы готов жениться и завести детей

Зрители "Дома-2" не сомневаются, что один из участников телешоу Роман Капаклы готов пойти на то, чтобы соединиться с Мариной Африкантовой узами брака и обзавестись детьми ради славы и больших денег.

В прошлом в отношениях данной пары не всё было гладко, но сейчас она настроена решительно добиться победы в проектном конкурсе "Свадьба на миллион". После победы Роман и Марина устроят пышную свадьбу, которой собираются всех удивить.

Зрители "Дома-2" уверены, что ради славы и денег Роман Капаклы готов жениться и завести детей

Многие фанаты скандальной телестройки уверены, Капаклы пойдёт на условия организаторов, причём не только пожениться на Африкантовой, но даже согласится подарить девушке первенца. Всё это ради того, чтобы оставаться на популярном проекте как можно дольше и зарабатывать стабильно нормальные деньги.

Стоит сказать, что и Марина оказывается под критикой, но по иным причинам. Зрителей телестройки раздражает, что женщина пытается любыми способами молодиться, и порой выглядит это весьма нелепо. Например, она делает себе детские косички, носит несерьёзные наряды, часто розовых цветов.

Как известно, у Романа и Марины большая разница в возрасте, что, по мнению зрителей, является тем фактором, который указывается на несерьёзность парня по отношению к своей возлюбленной. Так или иначе, парочка активно демонстрирует любовь и заботу друг к другу.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 14:05
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