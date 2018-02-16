Лена Миро назвала Басту и Шнурова «петухами в рубашках»

Блогерша поведала, почему сейчас в шоу-бизнесе иконами стиля преимущественно являются «геи и петухи».В ЖЖ Миро появилась статья, которую она посвятила вечеринке от глянца GQ. Первое место там занимает Сергей Шнуров. По её словам, певец является «какающим мальчиком» из-за неординарных образов, которые он использует в фотосессиях.Лена убеждена, что иконой стиля в этом году выбрали артиста, который пропагандирует матершину и алкоголизм. А всё это не может являться образцом нравственности. Блогерша также подчеркнула, что рэпера Басту тоже можно поставить в список наиболее стильных мужчин, который одел костюм поверх «грязных» татуировок.Также в список попали ведущий Андрей Малахов, режиссёр Фёдор Бондарчук, актер Данила Козловский, танцор Полунин, которых Миро просто-напросто назвала геями. Всё это подытоживая, она дала определение участникам вечеринки: «петухи в рубашках».