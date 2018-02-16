АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 70.67 USD 56.59
Курс валют на 16.02.2018

Александр Панайотов выложил редкий фотоснимок со своей возлюбленной

Исполнитель Александр Панайотов опубликовал редкое фото со своей возлюбленной.

Александр Панайотов выложил редкий фотоснимок со своей возлюбленной


Александр Панайотов на днях обнародовал очень редкое фото со своей возлюбленной Екатериной Кореневой. А под публикацией поставил сердечки, таким образом, обозначив свои чувства. Поздравление с Днем святого Валентина получилось очень трогательным и милым.

Немного позже Екатерина также продемонстрировала снимок с Александром и поведала о своих чувствах. Она написала, что безумно счастлива от того, что ей выпала такая честь быть возле гения и поблагодарила судьбу за встречу с ним.

О своих отношениях с Кореневой Панайотов рассказал еще в январе минувшего года, но большинство пользователей даже не думали, что у него есть постоянная девушка. А причина вся в том, что пара не посещает публичные мероприятия и не выставляет совместные фотоснимки на всеобщее обозрение.

Влюбленные тщательно скрывают детали своей личной жизни от посторонних глаз. В прошлом интервью исполнитель заявил, что уже хочет создать семью и мечтает о просторном доме, пятерых детях и трех собаках. Так что возможно в ближайшем будущем Александр предложит Екатерине выйти за него замуж.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 13:35
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Популярные музыканты из Финляндии в восторге от
Эксперт: Инопланетяне могут являться генетически
Любовь Толкалина в честь Дня рождения
Хейтеры уверены, что мужу Ксении Бородиной
Compulab объявила сбор средств на производство
Бренд NOA покажет смартфон N7 с камерой для 80-Мп
В Женеве представятт электрокроссовер
ASUS расширила линейку своих видеокарт системой
На запотевшем стекле Ольга Бузова оставила
GIGABYTE представила материнскую плату Z370 Aorus
В 2018 году Qualcomm представит самый мощный
Opportunity отметит в субботу свой пятитысячный
«Дизайнерские влагалища» стали новым трендом
В США пиццерия попала в Книгу рекордов Гиннеса с
Моющие средства являются опасными для женщин
Мама Ольги и Алены Рапунцель собирается на проект
В Турции после бури на Черном море обнаружили
Обновленный кроссовер Honda Vezel появился в
Ольга Серябкина рассказала пользователям о своих
Рассекречены характеристики внедорожника
Hyundai Creta в январе стал лидером на рынке
49-летняя телеведущая Екатерина Стриженова
Сергей Кучеров не простил Юлии Ефременковой
Ученые: Искусственные волосы модифицируют полет
Саша Харитонова после «Дома-2» в будущем согласна
Астрономы планируют искать обитаемые планеты по
Анна Седокова рассказала, что Андрей Малахов
Продажи Aston Martin в РФ выросли в 3,6 раза
52-летняя Ирина Безрукова увеличила губы при
Toyota презентовала кросс-версию нового хэтчбека
Просмотреть все новости