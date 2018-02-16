Александр Панайотов выложил редкий фотоснимок со своей возлюбленной

Александр Панайотов на днях обнародовал очень редкое фото со своей возлюбленной Екатериной Кореневой. А под публикацией поставил сердечки, таким образом, обозначив свои чувства. Поздравление с Днем святого Валентина получилось очень трогательным и милым.Немного позже Екатерина также продемонстрировала снимок с Александром и поведала о своих чувствах. Она написала, что безумно счастлива от того, что ей выпала такая честь быть возле гения и поблагодарила судьбу за встречу с ним.О своих отношениях с Кореневой Панайотов рассказал еще в январе минувшего года, но большинство пользователей даже не думали, что у него есть постоянная девушка. А причина вся в том, что пара не посещает публичные мероприятия и не выставляет совместные фотоснимки на всеобщее обозрение.Влюбленные тщательно скрывают детали своей личной жизни от посторонних глаз. В прошлом интервью исполнитель заявил, что уже хочет создать семью и мечтает о просторном доме, пятерых детях и трех собаках. Так что возможно в ближайшем будущем Александр предложит Екатерине выйти за него замуж.