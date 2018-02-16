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Обновленный кроссовер Honda Vezel появился в продаже

Компания Honda выводит на рынок обновлённый кроссовер Vezel. Рестайлинговая версия кроссовера Honda Vezel получила некоторые косметические доработки и расширенный список опций.

Обновленный кроссовер Honda Vezel появился в продаже


В частности, обновлённая модификация Honda Vezel отличается видоизменённым передним бампером с массивным воздухозаборником и иной решёткой радиатора. Также у автомобиля расширилась палитра цветовых оттенков для кузова и появился штатная мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

В подкапотном пространстве обновлённого кроссовера Honda Vezel установлен модернизированный агрегат объёмом 1,5 литра производительностью 131 лошадиную силу, его работа осуществляется на пару с вариатором. Также кроссовер предлагается гибридным агрегатом Sport Hybrid i-DCD, который состоит из 1,5-литрового бензинового мотора и электрического двигателя, он работает на пару с роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Автомобиль будет доступен с передним приводом и с полноприводной системой.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 15:20
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