Обновленный кроссовер Honda Vezel появился в продаже

В частности, обновлённая модификация Honda Vezel отличается видоизменённым передним бампером с массивным воздухозаборником и иной решёткой радиатора. Также у автомобиля расширилась палитра цветовых оттенков для кузова и появился штатная мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.В подкапотном пространстве обновлённого кроссовера Honda Vezel установлен модернизированный агрегат объёмом 1,5 литра производительностью 131 лошадиную силу, его работа осуществляется на пару с вариатором. Также кроссовер предлагается гибридным агрегатом Sport Hybrid i-DCD, который состоит из 1,5-литрового бензинового мотора и электрического двигателя, он работает на пару с роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Автомобиль будет доступен с передним приводом и с полноприводной системой.