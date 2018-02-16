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Hyundai Creta в январе стал лидером на рынке Санкт-Петербурга

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что лидером продаж новых авто в Санкт-Петербурге стал корейский кроссовер Hyundai Creta. Его в январе этого года продали в количестве 304 единиц.

Hyundai Creta в январе стал лидером на рынке Санкт-Петербурга

Это на 54 процента больше в сравнении с показателями прошлого года. Корейский SUV стал в данном случае бестселлером Северной столицы. На второй позиции ТОП оказался немецкий Volkswagen Polo (252 авто; плюс 16 процентов). В «тройку» лидеров вошёл также седан Hyundai Solaris. Показатели продаж этого авто в СПб составили 251 экземпляр. Снижение спроса в данном случае составило 16%. На четвёртом месте оказался KIA Rio (204 экземпляра; минус 23 процента). ТОП-5 замыкает Skoda Rapid (185 авто; плюс 28%).

В десятку ТОП авторынка Санкт-Петербурга вошли также такие версии Mitsubishi Outlander и Renault Duster. Далее идут LADA Vesta и Ford Kuga. Замыкает ТОП-10 LADA Largus. В январе в целом по региону реализовали 5 800 транспортных средств (плюс 24,4%).
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Добавил: tantan61 Сегодня, 15:00
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