Анастасия Костенко приглашает красавиц на кастинг «Мисс Россия-2018»

Сама Костенко отметила, что 2014 год для нее занимает «отдельное место в сердце», так как ей «посчастливилось представить свою область, затем, немного погодя, свою необъятную страну на мировом конкурсе».Замужняя дама объяснила желающим условия участия в кастинге и рассказала о перспективах и подарках для красавиц. Анастасия активно призывает лучших девушек страны не упустить свой шанс.Подписчики Костенко-Тарасовой принялись жарко обсуждать разнообразные конкурсы красоты и условия участия в них, а также высказали свое мнение по поводу мнения жюри при отборе красавиц.Анастасии Костенко пришлось неоднократно ответить на вопрос, почему для участия приглашены только незамужние и бездетные девушки, отметив, что ответ содержится в самих понятиях: «мисс» - незамужняя девушка, а «миссис» - замужняя дама.