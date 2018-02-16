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Анастасия Костенко приглашает красавиц на кастинг «Мисс Россия-2018»

На странице новоиспеченной супруги футболиста Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко появился рекламный пост, в котором она приглашает всех российских красавиц поучаствовать в кастинге на конкурс «Мисс-Россия-2018».

Сама Костенко отметила, что 2014 год для нее занимает «отдельное место в сердце», так как ей «посчастливилось представить свою область, затем, немного погодя, свою необъятную страну на мировом конкурсе».

Анастасия Костенко приглашает красавиц на кастинг «Мисс Россия-2018»

Замужняя дама объяснила желающим условия участия в кастинге и рассказала о перспективах и подарках для красавиц. Анастасия активно призывает лучших девушек страны не упустить свой шанс.

Подписчики Костенко-Тарасовой принялись жарко обсуждать разнообразные конкурсы красоты и условия участия в них, а также высказали свое мнение по поводу мнения жюри при отборе красавиц.

Анастасии Костенко пришлось неоднократно ответить на вопрос, почему для участия приглашены только незамужние и бездетные девушки, отметив, что ответ содержится в самих понятиях: «мисс» - незамужняя девушка, а «миссис» - замужняя дама.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:13
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