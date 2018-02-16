Роза Сябитова продемонстрировала свидание с мужчиной на фотоснимке

На своей личной страничке в интернете Роза Сябитова обнародовала свежий фотоснимок, который сделала во время романтического свидания с неким мужчиной. Телеведущая передачи «Давай поженимся» осенью минувшего года сама участвовала в программе, чтобы наконец-то найти мужчину и обрести женское счастье.У Розы Сябитовой за плечами имеются два брака и оба они оказались не счастливыми. Теперь знаменитая «сваха» ищет для себя нового кавалера. На просторах интернета появилась информация, что на передачи она встретила возлюбленного, знакомство с которым произошло еще во время отдыха на Кипре.Теперь на ее страничке появился фотоснимок ее романтического ужина с неизвестным мужчиной. Для данной встречи знаменитость надела комбинезон оливкового тона. А под фото Сябитова написала свои размышления о любви.Она считает, что если представительница прекрасной половины испытывает нежные чувства к противоположному полу, то она должно принимать не только его достоинства, но и недостатки. А после она спросила у пользователей, согласны ли они с ней?За непродолжительное время публикация насобирала 4 тысячи лайков.