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Ольга Рапунцель и Дмитренко подыскивают жилье за Периметром

Как уже заявил супруг скандальной участницы «Дом-2» Ольги Рапунцель Дмитрий Дмитренко, пара покинула Периметр и ушла в декретный отпуск.

Сейчас Дмитрий Дмитренко вместе с беременной Рапой подыскивают себе жилье.

Ольга Рапунцель и Дмитренко подыскивают жилье за Периметром

Будущие родители непременно хотят остаться в Москве, и потому самым оптимальным вариантом для них на сегодняшний день остается гостиница.

Зрители с иронией отмечают, что Рапунцели вполне могли бы поехать во Владивосток, и это стало бы для них самым бюджетным вариантом жилья.

Ольга Рапунцель и Дмитренко подыскивают жилье за Периметром

Изначально пара рассчитывала на квартиру своих знакомых, но к моменту декрета ее уже сдали, и потому пара оказалась в отеле.

Но Дима и Ольга не расстраиваются, ведь гостиница расположена недалеко от Периметра, куда Дмитренко пообещал наведываться. При этом сама Рапунцель допускает форс-мажорную ситуацию, когда им придется вернуться на родину во Владивосток.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:49
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