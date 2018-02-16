Ольга Рапунцель и Дмитренко подыскивают жилье за Периметром

Сейчас Дмитрий Дмитренко вместе с беременной Рапой подыскивают себе жилье.Будущие родители непременно хотят остаться в Москве, и потому самым оптимальным вариантом для них на сегодняшний день остается гостиница.Зрители с иронией отмечают, что Рапунцели вполне могли бы поехать во Владивосток, и это стало бы для них самым бюджетным вариантом жилья.Изначально пара рассчитывала на квартиру своих знакомых, но к моменту декрета ее уже сдали, и потому пара оказалась в отеле.Но Дима и Ольга не расстраиваются, ведь гостиница расположена недалеко от Периметра, куда Дмитренко пообещал наведываться. При этом сама Рапунцель допускает форс-мажорную ситуацию, когда им придется вернуться на родину во Владивосток.