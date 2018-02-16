Рассекречены характеристики внедорожника Volkswagen Teramont для России

Внедорожник Volkswagen Teramont был представлен два года тому назад, его производят на территории Китая и США. На российский рынок автомобиль будут поставлять из Соединённых Штатов.На российском рынке Volkswagen Teramont будет предложен с двумя бензиновыми силовыми агрегатами — один турбомотор производительностью 220 лошадиных сил, второй — атмосферный двигатель мощностью 280 «лошадей». Внедорожник комплектуется полноприводной системой и автоматической трансмиссией на 8 ступеней.Автомобиль Volkswagen Teramont россиянам будет доступен в пяти-, шести- и семиместном варианте, его продажи стартуют весной текущего года. О ценах и комплектациях станет известно ближе к старту продаж.