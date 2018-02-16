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Рассекречены характеристики внедорожника Volkswagen Teramont для России

На российском рынке в ближайшем будущем появится в продаже фрагманский внедорожник Volkswagen Teramont. В базе Росстандарта накануне появилось ОТТС новинки.

Рассекречены характеристики внедорожника Volkswagen Teramont для России


Внедорожник Volkswagen Teramont был представлен два года тому назад, его производят на территории Китая и США. На российский рынок автомобиль будут поставлять из Соединённых Штатов.

На российском рынке Volkswagen Teramont будет предложен с двумя бензиновыми силовыми агрегатами — один турбомотор производительностью 220 лошадиных сил, второй — атмосферный двигатель мощностью 280 «лошадей». Внедорожник комплектуется полноприводной системой и автоматической трансмиссией на 8 ступеней.

Автомобиль Volkswagen Teramont россиянам будет доступен в пяти-, шести- и семиместном варианте, его продажи стартуют весной текущего года. О ценах и комплектациях станет известно ближе к старту продаж.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 15:10
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