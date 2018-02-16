Киноактриса Любовь Толкалина празднует 40-летний юбилей

В день своего рождения артистка Любовь Толкалина принимает поздравления от друзей, родственников и фанатов. В это сложно поверить, но актрисе исполняется 40 лет, но пользователи считают, что она выглядит намного моложе. Как говорит артистка - это очередной жизненный этап в ее жизни и она совершенно не беспокоится из-за возраста.В минувшем году стало известно, что Толкалина разорвала свои отношения с супругом Егором Кончаловским, с которым прожила двадцать лет. Большинство пользователей были шокированы этой новостью, поскольку Любовь и Егор уже длительное время не жили вместе, но тщательно все скрывали от общественности.Правда раскрылась, когда у Кончаловского появилась пассия и подарила ему ребенка, только тогда они признались, что давно уже не пара. По заверению Толкалиной, после разрыва их отношения улучшились. Егор принимает непосредственное участие в воспитании дочки Маши и они хорошо относятся друг к другу.У киноактрисы также уже появился возлюбленный, но его личность она предпочитает скрывать от посторонних глаз.