Продажи Aston Martin в РФ выросли в 3,6 раза

Аналитиками автомобильного рынка отмечается, что в прошедшем году на отечественном авторынке было реализовано восемнадцать транспортных средств модели Aston Martin. Данный показатель больше результатов продаж позапрошлого года в 3,6 раза. В то время реализовали всего пять транспортных средств. Восемьдесят процентов продаж в данном случае пришлось на семейство авто DB11, разошедшееся тиражом в четырнадцать экземпляров. Наряду с этим дилеры смогли реализовать три транспортных средства Vanquish, а также один автомобиль Vantage.Экспертами отмечается, что модели Aston Martin чаще всего приобретали автолюбители на территории Москвы. В столице России было зарегистрированы покупки тринадцати автомобилей. По одному авто было реализовано в подмосковном Жуковском, Красноярске, Пензе, Барнауле, Владивостоке.