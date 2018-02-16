NASA отправляет неисправного робота-астронавта Robonaut с МКС на Землю

Будущее космических полетов, вероятно, будет связано с большим количеством роботов. По мере развития искусственного интеллекта и роботизированных тел имеет смысл отправить машины в космос, чтобы выполнить множество задач, работа над которыми рискованна для астронавтов.Первоначально отправленный в космос в 2011 году спутник-робот Robonaut должен был начать жизнь в качестве прототипа тестового предмета для миссий с участием помощников роботов. Миссия вначале была полезной, так как ему были даны основные задачи, которые выполнялись при дистанционном управлении операторами на Земле. Проблема, с которой столкнулось NASA, заключалась в том, что попытка дать Robonaut обновление при плавании в космосе затруднилась.Проблемы можно было увидеть сразу, когда NASA-контроллеры на Земле не смогли увидеть живой канал Robonaut при перезагрузке робота. Хотя это было временно исправлено, дроид вскоре подешевел по неизвестным причинам.После нескольких лет, пытаясь понять, почему Robonaut не работал, было обнаружено, что у робота не было заземленного кабеля, а это означало, что электричество было перетекающие в неправильные части Robonaut, замыкающие некоторые ключевые системы, не приносящие достаточной силы другим.Теперь NASA объявило о планах доставить Robonaut домой, чтобы его можно было исправить должным образом. К сожалению, потому что Robonaut довольно тяжелый, еще нет установленной даты для его возвращения, так как ему нужно подождать, пока на шаттле освободится место.