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52-летняя Ирина Безрукова увеличила губы при помощи косметических средств

На днях актриса Ирина Безрукова порадовала своих поклонников новым фотоснимком. Внимательные пользователи отметили некоторые перемены во внешности артистки. 52-летняя экс-супруга Сергея Безрукова объяснила, как ей удалось увеличить губы. Как оказалось, в этом ей помогли косметические средства.

52-летняя Ирина Безрукова увеличила губы при помощи косметических средств


Поклонники артистки не перестают выражать свое восхищение внешностью Безруковой. В 52 года, как считают многие фанаты Ирины, ей удается выглядеть на десять лет моложе. Она по-прежнему находится в отличной форме и поддерживает молодость своей кожи.

На днях актриса решила разместить в Сети серию селфи. Зоркие пользователи сразу узрели перемены во внешности Безруковой. Часть поклонников решила, что экс-супруга актера Сергея Безрукова решилась на увеличение губ при помощи пластики. Но киноактриса объяснила, что все дело в косметических средствах, которые помогли ей добиться необходимого результата. Просто, как пояснила сама Безрукова, надо уметь накрасить.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 14:20
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