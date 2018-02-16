52-летняя Ирина Безрукова увеличила губы при помощи косметических средств
На днях актриса Ирина Безрукова порадовала своих поклонников новым фотоснимком. Внимательные пользователи отметили некоторые перемены во внешности артистки. 52-летняя экс-супруга Сергея Безрукова объяснила, как ей удалось увеличить губы. Как оказалось, в этом ей помогли косметические средства.
Поклонники артистки не перестают выражать свое восхищение внешностью Безруковой. В 52 года, как считают многие фанаты Ирины, ей удается выглядеть на десять лет моложе. Она по-прежнему находится в отличной форме и поддерживает молодость своей кожи.
На днях актриса решила разместить в Сети серию селфи. Зоркие пользователи сразу узрели перемены во внешности Безруковой. Часть поклонников решила, что экс-супруга актера Сергея Безрукова решилась на увеличение губ при помощи пластики. Но киноактриса объяснила, что все дело в косметических средствах, которые помогли ей добиться необходимого результата. Просто, как пояснила сама Безрукова, надо уметь накрасить.
Поклонники артистки не перестают выражать свое восхищение внешностью Безруковой. В 52 года, как считают многие фанаты Ирины, ей удается выглядеть на десять лет моложе. Она по-прежнему находится в отличной форме и поддерживает молодость своей кожи.
На днях актриса решила разместить в Сети серию селфи. Зоркие пользователи сразу узрели перемены во внешности Безруковой. Часть поклонников решила, что экс-супруга актера Сергея Безрукова решилась на увеличение губ при помощи пластики. Но киноактриса объяснила, что все дело в косметических средствах, которые помогли ей добиться необходимого результата. Просто, как пояснила сама Безрукова, надо уметь накрасить.