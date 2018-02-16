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Toyota презентовала кросс-версию нового хэтчбека Yaris

Японской компанией Toyota презентована кросс-версия нового хэтчбека Yaris. Это авто поступило уже на южноафриканский рынок. Пока стоимость авто не сообщается.

Toyota презентовала кросс-версию нового хэтчбека Yaris

Новая версия обзавелась пластиковым внедорожным обвесом с расширителями колесных арок. На бамперах имеются серебристые накладки. Габариты кросс-хэтча Yaris не изменились. Длина авто составила 4145 мм, ширина – 1730 мм, высота – 1475 мм. Клиренс авто составляет 135 мм.

Под капотом Yaris Cross расположена 1,5-литровая силовая установка, генерирующая 105 лошадиных сил. Двигатель свою работу осуществляет вместе с механической 5-диапазонной коробкой передач. Кроссоверу пока не был предложен вариатор. В авто используется передний привод.

В пакет опций Toyota Yaris Cross вошли семь автомобильных подушек безопасности, шестнадцатидюймовые колесные диски, запуск двигателя с кнопки, климат-контроль, современную мультимедийную систему, систему стабилизации.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 14:10
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