Toyota презентовала кросс-версию нового хэтчбека Yaris

Новая версия обзавелась пластиковым внедорожным обвесом с расширителями колесных арок. На бамперах имеются серебристые накладки. Габариты кросс-хэтча Yaris не изменились. Длина авто составила 4145 мм, ширина – 1730 мм, высота – 1475 мм. Клиренс авто составляет 135 мм.Под капотом Yaris Cross расположена 1,5-литровая силовая установка, генерирующая 105 лошадиных сил. Двигатель свою работу осуществляет вместе с механической 5-диапазонной коробкой передач. Кроссоверу пока не был предложен вариатор. В авто используется передний привод.В пакет опций Toyota Yaris Cross вошли семь автомобильных подушек безопасности, шестнадцатидюймовые колесные диски, запуск двигателя с кнопки, климат-контроль, современную мультимедийную систему, систему стабилизации.