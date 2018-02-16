Алла Довлатова поделилась снимком, на котором жена Андрея Малахова заметно похудела после родов

Осенью минувшего года у Андрея Малахова и его жены Натальи Шкулевой родился первенец. Немного позже в одной из программ телеведущий устроил голосование, чтобы выбрать имя наследнику. Зрители проводили голосование между двух имен: Александр и Николай, в конечном счете, выбрали первый вариант.Малахов после появления на свет сына сразу приступил к работе, а Наташа все свое время проводит с наследником, но иногда балует себя выходами в свет. Фанаты заметили, что Наталья быстро привела себя в форму после рождения и на данный момент обладает стройной фигурой.А в честь Масленицы Малахов и Шкулева устроили мероприятие, которое посетила Алла Довлатова. Она написала, что Наташа и Андрей устраивают самые душевные и вкусные вечеринки и выложила на своей страничке в интернете фото с организаторами данного мероприятия.На вечеринку супруга Малахова решила надеть футболку белого цвета и пышную юбку. Исходя из увиденного, Наталья полностью пришла в форму после рождения сыночка и вернулась в прежние параметры.