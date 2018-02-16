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Алла Довлатова поделилась снимком, на котором жена Андрея Малахова заметно похудела после родов

На последнем фото, которым поделилась Алла Довлатова, жена Андрея Малахова показала стройную фигуру после рождения ребенка.

Алла Довлатова поделилась снимком, на котором жена Андрея Малахова заметно похудела после родов


Осенью минувшего года у Андрея Малахова и его жены Натальи Шкулевой родился первенец. Немного позже в одной из программ телеведущий устроил голосование, чтобы выбрать имя наследнику. Зрители проводили голосование между двух имен: Александр и Николай, в конечном счете, выбрали первый вариант.

Малахов после появления на свет сына сразу приступил к работе, а Наташа все свое время проводит с наследником, но иногда балует себя выходами в свет. Фанаты заметили, что Наталья быстро привела себя в форму после рождения и на данный момент обладает стройной фигурой.

А в честь Масленицы Малахов и Шкулева устроили мероприятие, которое посетила Алла Довлатова. Она написала, что Наташа и Андрей устраивают самые душевные и вкусные вечеринки и выложила на своей страничке в интернете фото с организаторами данного мероприятия.

На вечеринку супруга Малахова решила надеть футболку белого цвета и пышную юбку. Исходя из увиденного, Наталья полностью пришла в форму после рождения сыночка и вернулась в прежние параметры.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 12:23
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