Анастасия Волочкова нелестно высказалась в адрес «недолюбленных и ущербных баб»

Анастасия Волочкова обрушилась в адрес своих обидчиков с нелестными фразами. Более того, балерина обратилась с просьбой к своим коллегам и фанатам сделать то же самое. В посте звезда балета указала на профили пользователей, которые ее обидели. Она назвала их «недолюбленными и ущербными бабами», а также добавила, что никогда им не стать богатыми, любимыми, успешными и красивыми.Подписчики отрицательно отреагировали на пост Волочковой. Большинство поклонников посоветовали ей обратить внимание на то, что это читает ее дочь Ариадна, а девочке свою мать не стоит видеть в гневе. Злопыхатели тоже не остались в стороне и оставили свои комментарии, указав в них на то, что лишь в ленте балерины грязь льется рекой, а также посоветовали знаменитости подумать об этом.