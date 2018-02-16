YouDrive выведет на дороги Москвы авто MINI

Представителями PR отдела сервиса отмечается, что данное решение приняли вследствие отзывов, а также пожеланий потенциальных клиентов, которые пользуются предоставляемыми услугами YouDrive. Борис Голиков, являющийся генеральным директором компании, отметил, что выбор модели авто сделали благодаря пользователям. Представителем правления было уточнено, в конце февраля текущего года автолюбителям представится возможность приобрести современные транспортные средства версии MINI.В свою очередь клиенты, которые имеют высокие рейтинги, первыми смогут воспользоваться автомобилем. Это касается скидок для поездок, и возможности увеличения периода бесплатного бронирования.