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YouDrive выведет на дороги Москвы авто MINI

В российской столице в конце февраля в автопарке каршерингового современного сервиса YouDrive должны появиться сто транспортных средств известного, британского бренда MINI, который пользуется среди автомобилистов большой популярностью.

YouDrive выведет на дороги Москвы авто MINI

Представителями PR отдела сервиса отмечается, что данное решение приняли вследствие отзывов, а также пожеланий потенциальных клиентов, которые пользуются предоставляемыми услугами YouDrive. Борис Голиков, являющийся генеральным директором компании, отметил, что выбор модели авто сделали благодаря пользователям. Представителем правления было уточнено, в конце февраля текущего года автолюбителям представится возможность приобрести современные транспортные средства версии MINI.

В свою очередь клиенты, которые имеют высокие рейтинги, первыми смогут воспользоваться автомобилем. Это касается скидок для поездок, и возможности увеличения периода бесплатного бронирования.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:50
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