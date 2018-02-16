Компьютерный алгоритм обнаружил в 17 раз больше землетрясений, чем обычные методы
Компьютерный алгоритм ConvNetQuake за время своей работы в США выявил в 17 раз больше землетрясений, чем обычные методики диагностики. Ученым важно зафиксировать любые подземные толчки, особенно те, которые невозможно почувствовать физически, информирует портал Science Advances.
Ежегодно на юге Калифорнии (США) происходит около 10 тыс. землетрясений, однако ученым важна фиксация любых подземных толчков, что позволит прогнозировать будущие землетрясения и их мощность. В рамках работ по проекту ConvNetQuake американские инженеры из Гарвардского университета и Массачусетского техинститута научили компьютерную программу выделять среди обычных "шумовых" эффектов земли мельчайшие землетрясения.
Впрочем, система позволяет только выявлять землетрясения, а не прогнозировать их заранее. Данным вопросом должны заняться ученые.
Ежегодно на юге Калифорнии (США) происходит около 10 тыс. землетрясений, однако ученым важна фиксация любых подземных толчков, что позволит прогнозировать будущие землетрясения и их мощность. В рамках работ по проекту ConvNetQuake американские инженеры из Гарвардского университета и Массачусетского техинститута научили компьютерную программу выделять среди обычных "шумовых" эффектов земли мельчайшие землетрясения.
Впрочем, система позволяет только выявлять землетрясения, а не прогнозировать их заранее. Данным вопросом должны заняться ученые.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:40