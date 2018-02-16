Компьютерный алгоритм обнаружил в 17 раз больше землетрясений, чем обычные методы

Ежегодно на юге Калифорнии (США) происходит около 10 тыс. землетрясений, однако ученым важна фиксация любых подземных толчков, что позволит прогнозировать будущие землетрясения и их мощность. В рамках работ по проекту ConvNetQuake американские инженеры из Гарвардского университета и Массачусетского техинститута научили компьютерную программу выделять среди обычных "шумовых" эффектов земли мельчайшие землетрясения.Впрочем, система позволяет только выявлять землетрясения, а не прогнозировать их заранее. Данным вопросом должны заняться ученые.