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Компьютерный алгоритм обнаружил в 17 раз больше землетрясений, чем обычные методы

Компьютерный алгоритм ConvNetQuake за время своей работы в США выявил в 17 раз больше землетрясений, чем обычные методики диагностики. Ученым важно зафиксировать любые подземные толчки, особенно те, которые невозможно почувствовать физически, информирует портал Science Advances.

Компьютерный алгоритм обнаружил в 17 раз больше землетрясений, чем обычные методы


Ежегодно на юге Калифорнии (США) происходит около 10 тыс. землетрясений, однако ученым важна фиксация любых подземных толчков, что позволит прогнозировать будущие землетрясения и их мощность. В рамках работ по проекту ConvNetQuake американские инженеры из Гарвардского университета и Массачусетского техинститута научили компьютерную программу выделять среди обычных "шумовых" эффектов земли мельчайшие землетрясения.

Впрочем, система позволяет только выявлять землетрясения, а не прогнозировать их заранее. Данным вопросом должны заняться ученые.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:40
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