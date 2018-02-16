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Супруга Гарика Мартиросяна оригинально сообщила в соцсетях об его Дне рождении

Жена Гарика Мартиросяна оригинально написала на своей страничке о том, что он 14 февраля именинник.

Супруга Гарика Мартиросяна оригинально сообщила в соцсетях об его Дне рождении


Супруга популярного ведущего и шоумена Гарика Мартиросяна обнародовала на своей личной страничке новость, в которой сообщила, что у них в этот день на свет появился мальчик. Пользователи мгновенно начали поздравлять возлюбленных с прибавлением и желали крепкого здоровья и бесконечного счастья малышу.

Эта новость появилась на страничке жены юмориста 14 февраля в День всех влюбленных. Фанаты очень были рады за пару, тем более рождению малыша в такой романтический день. Пользователи начали предполагать, что у них родился мальчик.

Совсем недавно начали появляться слухи о беременности его супруги, однако в данном случае речь шла о дне рождении самого телеведущего Гарика Мартиросяна.

Немного позже Жанна дополнила свою публикацию параметрами «новорожденного»: вес – 90 кг, рост – 183 см, возраст – 44 года. Киноактриса Мария Кожевникова моментально прокомментировала данный пост и написала, что параметры отличные.

Коллеги и товарищи знаменитости тоже написали поздравления и пожелали крепкого здоровья, счастья и чтобы у пары наконец-то родился наследник.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 11:58
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