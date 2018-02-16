Начались продажи обновленного кросса Honda Vezel

В рестайлинговой Honda Vezel изменили радиаторную решетку и передний бампер с массивным воздухозаборником. Появились новые цвета - Silver Mist Green Metallic, глянцево-зеленый - Silver Mist Green, бордовый металлик - Aurora Amethyst Metallic. Новинка оснащается мультимедийным штатным комплексом (поддержка Android Auto/Apple CarPlay). Базовая версия имеет полностью светодиодные фары автомобильного головного света, комплекс безопасности Honda Sensing, который включает адаптивный круиз-контроль, эффективную систему предотвращения столкновений и удержания полосы движения.В авто установлен 1,5-литровый мотор на 131 л.с. с вариатором, либо гибрид Sport Hybrid i-DCD, состоящий из бензинового 1,5-литрового мотора и электродвигателя на 30 лошадок с семиступенчатым роботом. В автомобиле используется передний либо полный привод.