Уфолог: на трех фотоснимках с Луны хорошо виден черный прямоугольник

Известный специалист в области изучения НЛО, известный под ником Streetcat1, оставил свой отзыв о фотоснимке. Сначала уфолог предположил, что черное пятно прямоугольной формы – пропущенный пиксель, однако ту же фигуру он отметил и на других кадрах. При увеличении масштаба снимков выяснилось, что странный объект имеет четкую, правильную геометрическую форму, более того, отбрасывает тень на поверхность Луны.Своим мнением поделились и пользователи Сети. Некоторые из них считают, что необычная конструкция является входом в базу гуманоидов. Другая часть фолловеров объясняет наличие черного прямоугольника на спутнике Земли тем, что объект может являться космическим кораблем пришельцев.