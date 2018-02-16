Уфолог: на трех фотоснимках с Луны хорошо виден черный прямоугольник
Известный уфолог рассмотрел на фотоснимках с Луны, которые сделал китайский луноход «Чанъэ-3», черный прямоугольник. Специалист объяснил, что монолит хорошо виден на трех фото, расположен он рядом с линией горизонта, а разделяют черную фигуру и место съемок расстояние в 400 метров.
Известный специалист в области изучения НЛО, известный под ником Streetcat1, оставил свой отзыв о фотоснимке. Сначала уфолог предположил, что черное пятно прямоугольной формы – пропущенный пиксель, однако ту же фигуру он отметил и на других кадрах. При увеличении масштаба снимков выяснилось, что странный объект имеет четкую, правильную геометрическую форму, более того, отбрасывает тень на поверхность Луны.
Своим мнением поделились и пользователи Сети. Некоторые из них считают, что необычная конструкция является входом в базу гуманоидов. Другая часть фолловеров объясняет наличие черного прямоугольника на спутнике Земли тем, что объект может являться космическим кораблем пришельцев.
Известный специалист в области изучения НЛО, известный под ником Streetcat1, оставил свой отзыв о фотоснимке. Сначала уфолог предположил, что черное пятно прямоугольной формы – пропущенный пиксель, однако ту же фигуру он отметил и на других кадрах. При увеличении масштаба снимков выяснилось, что странный объект имеет четкую, правильную геометрическую форму, более того, отбрасывает тень на поверхность Луны.
Своим мнением поделились и пользователи Сети. Некоторые из них считают, что необычная конструкция является входом в базу гуманоидов. Другая часть фолловеров объясняет наличие черного прямоугольника на спутнике Земли тем, что объект может являться космическим кораблем пришельцев.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 13:20