Европейский рынок бьет рекорды продаж авто

Сотрудники АСЕА - Европейской ассоциации автопроизводителей отмечают, что это является лучшим результатом за последние десять лет. В обзоре европейского автомобильного рынка за январь отмечается, что среди автопроизводителей самое большое количество транспортных средств в Европейском Союзе реализовал известный автобренд Volkswagen. Показатель продаж в данном случае составил 146 851 автомобиль. При этом увеличение составило 4,4 процента. На втором месте оказался Ford. Количество продаж бренда составило 84 886 авто (плюс 2,2 процента).На третьей позиции разместился Peugeot. В данном случае было реализовано 83 389 автомобилей (плюс 14,8 процента). Пятёрку лидеров замыкает автобренд Renault (78 506 авто; плюс 6%), а также Opel/Vauxhall (74 344 авто).