АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 70.67 USD 56.59
Курс валют на 16.02.2018

Дженнифер Энистон и Джастин Теру решили расторгнуть свои отношения

На днях появилась информация, что киноактриса Дженнифер Энистон собирается официально расторгнуть свои отношения с мужем Джастином Теру.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру решили расторгнуть свои отношения


Дженнифер Энистон и киноактер Джастин Теру связали себя узами брака более двух лет назад. Церемония бракосочетания прошла в строжайшем секрете в компании друзей и родственников. Все считали, что их отношения идеальны, а поклонники ожидали новость, когда же у пары родиться первенец.

Но в СМИ бесконечно судачили, то о пополнении в их семействе, то о разладе их отношений. Дженнифер постоянно отрицала все эти разговоры. Но в этот раз, все иначе и развод все же состоится. Накануне знаменитость решила откровенно признаться, что они с Джастином решили разорвать свои отношения.

По заверению артистки, к такому решению они пришли обоюдно. У бывших возлюбленных остались замечательные отношения и они по-прежнему остаются друг для друга близкими людьми.

Также Дженнифер поведала, что такое решение они приняли в конце минувшего года. Сейчас они являются лучшими друзьями, которые по разным причинам не могут быть парой. Вначале знаменитости хотели тайно развестись, но чтобы избежать ненужных сплетен, свое решение все-таки обнародовали.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 11:08
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Популярные музыканты из Финляндии в восторге от
Эксперт: Инопланетяне могут являться генетически
Любовь Толкалина в честь Дня рождения
Хейтеры уверены, что мужу Ксении Бородиной
Compulab объявила сбор средств на производство
Бренд NOA покажет смартфон N7 с камерой для 80-Мп
В Женеве представятт электрокроссовер
ASUS расширила линейку своих видеокарт системой
На запотевшем стекле Ольга Бузова оставила
GIGABYTE представила материнскую плату Z370 Aorus
В 2018 году Qualcomm представит самый мощный
Opportunity отметит в субботу свой пятитысячный
«Дизайнерские влагалища» стали новым трендом
В США пиццерия попала в Книгу рекордов Гиннеса с
Моющие средства являются опасными для женщин
Мама Ольги и Алены Рапунцель собирается на проект
В Турции после бури на Черном море обнаружили
Обновленный кроссовер Honda Vezel появился в
Ольга Серябкина рассказала пользователям о своих
Рассекречены характеристики внедорожника
Hyundai Creta в январе стал лидером на рынке
49-летняя телеведущая Екатерина Стриженова
Сергей Кучеров не простил Юлии Ефременковой
Ученые: Искусственные волосы модифицируют полет
Саша Харитонова после «Дома-2» в будущем согласна
Астрономы планируют искать обитаемые планеты по
Анна Седокова рассказала, что Андрей Малахов
Продажи Aston Martin в РФ выросли в 3,6 раза
52-летняя Ирина Безрукова увеличила губы при
Toyota презентовала кросс-версию нового хэтчбека
Просмотреть все новости