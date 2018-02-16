Дженнифер Энистон и Джастин Теру решили расторгнуть свои отношения

Дженнифер Энистон и киноактер Джастин Теру связали себя узами брака более двух лет назад. Церемония бракосочетания прошла в строжайшем секрете в компании друзей и родственников. Все считали, что их отношения идеальны, а поклонники ожидали новость, когда же у пары родиться первенец.Но в СМИ бесконечно судачили, то о пополнении в их семействе, то о разладе их отношений. Дженнифер постоянно отрицала все эти разговоры. Но в этот раз, все иначе и развод все же состоится. Накануне знаменитость решила откровенно признаться, что они с Джастином решили разорвать свои отношения.По заверению артистки, к такому решению они пришли обоюдно. У бывших возлюбленных остались замечательные отношения и они по-прежнему остаются друг для друга близкими людьми.Также Дженнифер поведала, что такое решение они приняли в конце минувшего года. Сейчас они являются лучшими друзьями, которые по разным причинам не могут быть парой. Вначале знаменитости хотели тайно развестись, но чтобы избежать ненужных сплетен, свое решение все-таки обнародовали.