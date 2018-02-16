Обнаженная Анастасия Решетова скопировала удачный кадр Полины Гагариной

Один из последних снимков модели вызвал жаркие обсуждения среди ее подписчиков. На фото Анастасия запечатлена обнаженной, а на ее голую спину и ниже упала тень от тропического растения.Фанатам понравилось изображение, но многие из фолловеров обвинили Решетову в плагиате на аналогичный снимок певицы Полины Гагариной.Поклонники Анастасию назвали «зеброй», «шикарной» и похвалили удачную задумку.Но как оказалось, эта идея далеко не нова и в 2017 году подобный кадр появился на странице певицы и модели Санты Димопулос.Более того, хейтеры написали, что на снимке вовсе не Анастасия, так как этот кадр видели на просторах Instagram и ранее, но в других аккаунтах.