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Обнаженная Анастасия Решетова скопировала удачный кадр Полины Гагариной

Подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова часто публикует в Instagram провокационные фото.

Один из последних снимков модели вызвал жаркие обсуждения среди ее подписчиков. На фото Анастасия запечатлена обнаженной, а на ее голую спину и ниже упала тень от тропического растения.

Обнаженная Анастасия Решетова скопировала удачный кадр Полины Гагариной

Фанатам понравилось изображение, но многие из фолловеров обвинили Решетову в плагиате на аналогичный снимок певицы Полины Гагариной.
Поклонники Анастасию назвали «зеброй», «шикарной» и похвалили удачную задумку.

Но как оказалось, эта идея далеко не нова и в 2017 году подобный кадр появился на странице певицы и модели Санты Димопулос.

Обнаженная Анастасия Решетова скопировала удачный кадр Полины Гагариной

Более того, хейтеры написали, что на снимке вовсе не Анастасия, так как этот кадр видели на просторах Instagram и ранее, но в других аккаунтах.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:07
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