Mercedes-AMG разработал новый быстрый катер в духе Project One

Данный катер назвали Cigarette Racing 515 Racing One. Его посвятили немецкому гибридному гиперкару типа Mercedes-AMG Project One. В свою очередь лодка в длину получила 15,5 метров. В её конструкции широко используется карбон, а также кевлар. Катер способен на борт брать до шести пассажиров. В свою очередь перемещение катера обеспечивается с помощью двух восьмицилиндровых силовых агрегатов на 1350 лошадиных сил с четырьмя распределительными валами.Используя особый гоночный ключ, мощность моторов можно увеличить до 1550 лошадиных сил. Это составит в сумме 3 100 лошадок. Предельная скорость нового катера составляет 225 км/час. Cigarette Racing 515 Project One планируют представить в рамках международной выставки лодок в Майами. Она начнёт свою работу 16 февраля текущего года.