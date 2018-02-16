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Mercedes-AMG разработал новый быстрый катер в духе Project One

Разработчиками подразделения Mercedes-AMG, а также судостроительной компанией Cigarette Racing продемонстрирован новый скоростной катер.

Mercedes-AMG разработал новый быстрый катер в духе Project One

Данный катер назвали Cigarette Racing 515 Racing One. Его посвятили немецкому гибридному гиперкару типа Mercedes-AMG Project One. В свою очередь лодка в длину получила 15,5 метров. В её конструкции широко используется карбон, а также кевлар. Катер способен на борт брать до шести пассажиров. В свою очередь перемещение катера обеспечивается с помощью двух восьмицилиндровых силовых агрегатов на 1350 лошадиных сил с четырьмя распределительными валами.

Используя особый гоночный ключ, мощность моторов можно увеличить до 1550 лошадиных сил. Это составит в сумме 3 100 лошадок. Предельная скорость нового катера составляет 225 км/час. Cigarette Racing 515 Project One планируют представить в рамках международной выставки лодок в Майами. Она начнёт свою работу 16 февраля текущего года.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 12:50
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