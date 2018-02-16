Ольга Бузова не устает повторять слова благодарности «своим людям»
Когда у звезды «Дом-2» Ольги Бузовой заканчиваются громкие новости, она просто благодарит своих поклонников за то, что они всегда с ней.
«Мои люди всегда со мной» это не только название песни в исполнении Ольги Бузовой, но и своеобразный девиз знаменитости, а также хэштег, который она часто использует в подписях к своим публикациям.
Фанаты не подкачали своего кумира, и в комментариях как всегда называют Ольгу «самой умной, самой красивой, самой классной, самой веселой и самой-самой».
Ни в одном обсуждении публикации конечно не обходится без хейтеров, считающих Бузову «фриком», который только «ноет» и «мнит из себя королеву».
Однако ведущая и певица Ольга Бузова привыкла не реагировать на нападки антифанатов и не устает повторять слова благодарности «своим людям».
«Мои люди всегда со мной» это не только название песни в исполнении Ольги Бузовой, но и своеобразный девиз знаменитости, а также хэштег, который она часто использует в подписях к своим публикациям.
Фанаты не подкачали своего кумира, и в комментариях как всегда называют Ольгу «самой умной, самой красивой, самой классной, самой веселой и самой-самой».
Ни в одном обсуждении публикации конечно не обходится без хейтеров, считающих Бузову «фриком», который только «ноет» и «мнит из себя королеву».
Однако ведущая и певица Ольга Бузова привыкла не реагировать на нападки антифанатов и не устает повторять слова благодарности «своим людям».