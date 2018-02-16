Ольга Бузова не устает повторять слова благодарности «своим людям»

«Мои люди всегда со мной» это не только название песни в исполнении Ольги Бузовой, но и своеобразный девиз знаменитости, а также хэштег, который она часто использует в подписях к своим публикациям.Фанаты не подкачали своего кумира, и в комментариях как всегда называют Ольгу «самой умной, самой красивой, самой классной, самой веселой и самой-самой».Ни в одном обсуждении публикации конечно не обходится без хейтеров, считающих Бузову «фриком», который только «ноет» и «мнит из себя королеву».Однако ведущая и певица Ольга Бузова привыкла не реагировать на нападки антифанатов и не устает повторять слова благодарности «своим людям».