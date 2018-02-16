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Юлию Ковальчук и ее мужа 14 февраля разлучила его работа

«День святого Валентина», 14 февраля, Юлия Ковальчук и ее муж отмечали порознь. По словам певицы, в этот праздник их разлучила его работа.


Юлию Ковальчук и ее мужа 14 февраля разлучила его работа


Два дня подряд социальные сети пополняются фотоснимками с вечеров, посвященных «Дню святого Валентина». Но известная российская певица Юлия Ковальчук оказалась в числе тех, кто провел этот праздник вдали от возлюбленного. Разлучила артистку и ее мужа Алексея Чумакова работа. Плотный рабочий график не позволил остаться супругу Ковальчук с ней и их маленькой дочкой в Испании, где они находятся еще с начала февраля.

Певица откровенно призналась, что день всех влюбленных она часто встречает одна. Текущий год исключением для Юлии не стал. Чтобы не подвергать семью неприятным слухам, она написала на своей странице в Сети об истинных причинах разлуки с мужем.

Путешествие Алексея и Юлии скоро заканчивается, и артистка планирует в скором времени вернуться к работе. Звезда готовится к представлению поклонникам новой музыкальной композиции. А пока фанаты Ковальчук лишь гадают, какой будет ее новая песня – лирической или танцевальной.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 12:40
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