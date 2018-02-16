Юлию Ковальчук и ее мужа 14 февраля разлучила его работа

Два дня подряд социальные сети пополняются фотоснимками с вечеров, посвященных «Дню святого Валентина». Но известная российская певица Юлия Ковальчук оказалась в числе тех, кто провел этот праздник вдали от возлюбленного. Разлучила артистку и ее мужа Алексея Чумакова работа. Плотный рабочий график не позволил остаться супругу Ковальчук с ней и их маленькой дочкой в Испании, где они находятся еще с начала февраля.Певица откровенно призналась, что день всех влюбленных она часто встречает одна. Текущий год исключением для Юлии не стал. Чтобы не подвергать семью неприятным слухам, она написала на своей странице в Сети об истинных причинах разлуки с мужем.Путешествие Алексея и Юлии скоро заканчивается, и артистка планирует в скором времени вернуться к работе. Звезда готовится к представлению поклонникам новой музыкальной композиции. А пока фанаты Ковальчук лишь гадают, какой будет ее новая песня – лирической или танцевальной.