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Зрители «Дом-2» ждут реакции Элины Камирен на фотосессию Задойнова и его новой пассии

Совместная жизнь бывших участников «Дом-2» Элины Камирен и Александра Задойнова не сложилась, после того как они покинули проект.

Довольно долго Камирен скрывала, что Задойнов собрал вещи и ушел от нее. Тем временем парень решил начать жизнь с чистого листа в родном Ярославле и даже завел отношения с землячкой – Ольгой Коваль.

Зрители «Дом-2» ждут реакции Элины Камирен на фотосессию Задойнова и его новой пассии

Поклонники телестройки следят за развитием отношений бывших участников и даже почти единодушно согласились, что Ольга более достойный выбор для Задойнов, чем Элина.

После того, как Александр опубликовал в соцсети романтическую фотосессию с Коваль, зрители замерли в ожидании реакции Камирен.
Влюбленные выглядят счастливо на всех изображениях, чего не скажешь о снимках Задойнова и с Элиной.

Зрители «Дом-2» ждут реакции Элины Камирен на фотосессию Задойнова и его новой пассии

Не исключено, что бывшая возлюбленная Задойнова взбесится, но проигнорирует его новые отношения и романтическую фотосессию.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:42
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