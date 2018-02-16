Зрители «Дом-2» ждут реакции Элины Камирен на фотосессию Задойнова и его новой пассии

Довольно долго Камирен скрывала, что Задойнов собрал вещи и ушел от нее. Тем временем парень решил начать жизнь с чистого листа в родном Ярославле и даже завел отношения с землячкой – Ольгой Коваль.Поклонники телестройки следят за развитием отношений бывших участников и даже почти единодушно согласились, что Ольга более достойный выбор для Задойнов, чем Элина.После того, как Александр опубликовал в соцсети романтическую фотосессию с Коваль, зрители замерли в ожидании реакции Камирен.Влюбленные выглядят счастливо на всех изображениях, чего не скажешь о снимках Задойнова и с Элиной.Не исключено, что бывшая возлюбленная Задойнова взбесится, но проигнорирует его новые отношения и романтическую фотосессию.