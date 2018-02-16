Нелли Ермолаева всерьез взялась за собственную фигуру после родов
Экс-участница «Дом-2» Нелли Ермолаева призналась своим подписчикам, что основательно поправилась во время беременности и теперь активно пытается вернуть былые формы.
Молодая мама поделилась снимками, на которых запечатлена в одном и том же купальнике, но в разные периоды жизни.
За время беременности Нелли набрала 16 кг дополнительного веса. Тогда как обычно масса ее тела составляла 55 кг. Однако она «не парилась и с любовью относилась к своему телу».
Сейчас она серьезно взялась за похудение. Несмотря на то, что Ермолаева кормит малыша грудью, за неделю ей удалось избавиться от 7 кг и все благодаря правильному питанию.
Теперь Нелли ожидает, когда врач разрешит ей приступить к тренировкам в спортзале.
Молодая мама поделилась снимками, на которых запечатлена в одном и том же купальнике, но в разные периоды жизни.
За время беременности Нелли набрала 16 кг дополнительного веса. Тогда как обычно масса ее тела составляла 55 кг. Однако она «не парилась и с любовью относилась к своему телу».
Сейчас она серьезно взялась за похудение. Несмотря на то, что Ермолаева кормит малыша грудью, за неделю ей удалось избавиться от 7 кг и все благодаря правильному питанию.
Теперь Нелли ожидает, когда врач разрешит ей приступить к тренировкам в спортзале.