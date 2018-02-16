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Нелли Ермолаева всерьез взялась за собственную фигуру после родов

Экс-участница «Дом-2» Нелли Ермолаева призналась своим подписчикам, что основательно поправилась во время беременности и теперь активно пытается вернуть былые формы.

Молодая мама поделилась снимками, на которых запечатлена в одном и том же купальнике, но в разные периоды жизни.

Нелли Ермолаева всерьез взялась за собственную фигуру после родов

За время беременности Нелли набрала 16 кг дополнительного веса. Тогда как обычно масса ее тела составляла 55 кг. Однако она «не парилась и с любовью относилась к своему телу».

Сейчас она серьезно взялась за похудение. Несмотря на то, что Ермолаева кормит малыша грудью, за неделю ей удалось избавиться от 7 кг и все благодаря правильному питанию.

Теперь Нелли ожидает, когда врач разрешит ей приступить к тренировкам в спортзале.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:27
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