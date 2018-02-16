Нелли Ермолаева всерьез взялась за собственную фигуру после родов

Молодая мама поделилась снимками, на которых запечатлена в одном и том же купальнике, но в разные периоды жизни.За время беременности Нелли набрала 16 кг дополнительного веса. Тогда как обычно масса ее тела составляла 55 кг. Однако она «не парилась и с любовью относилась к своему телу».Сейчас она серьезно взялась за похудение. Несмотря на то, что Ермолаева кормит малыша грудью, за неделю ей удалось избавиться от 7 кг и все благодаря правильному питанию.Теперь Нелли ожидает, когда врач разрешит ей приступить к тренировкам в спортзале.