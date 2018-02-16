Дмитрий Маликов продемонстрировал поклонникам идеальный торс
Известный российский певец Дмитрий Маликов пытается приобрести популярность в Сети. Для привлечения внимания обозревателя, музыкант публикует различные ролики провокационного характера. Недавно он обнародовал видеозапись, на которой заявляет своей дочери Стефании, что она приемная. На свежем видеоролике Маликов позирует обнаженным, демонстрируя идеальный торс.
Под постом певец предупреждает поклонников, что запись необходимо просмотреть до конца, потому что наиболее интересные моменты именно там, а для вдохновения блогера-новичка следует отметить публикацию «лайком». По признанию самого артиста, он понял, почему не может стать еще более популярным, и потому начинает с самых низов.
В самой видеозаписи можно увидеть, как Дмитрий Маликов заходит в душевую, раздевается и, будучи полуобнаженным, хвастается идеальным торсом, а также эффектной татуировкой на спине, затем обливается холодной водой из ведра. После чего артист передал эстафету #icebucketchallenge Льву Лещенко.
В комментариях к своей публикации певец интересуется у фанатов как им его телосложение. На что поклонники моментально отреагировали, отметив идеальный торс музыканта. Хотя некоторые все же засомневались, что в душевой был именно Дима Маликов. Скорее всего, предположили фанаты, там был какой-то спортсмен.
Под постом певец предупреждает поклонников, что запись необходимо просмотреть до конца, потому что наиболее интересные моменты именно там, а для вдохновения блогера-новичка следует отметить публикацию «лайком». По признанию самого артиста, он понял, почему не может стать еще более популярным, и потому начинает с самых низов.
В самой видеозаписи можно увидеть, как Дмитрий Маликов заходит в душевую, раздевается и, будучи полуобнаженным, хвастается идеальным торсом, а также эффектной татуировкой на спине, затем обливается холодной водой из ведра. После чего артист передал эстафету #icebucketchallenge Льву Лещенко.
В комментариях к своей публикации певец интересуется у фанатов как им его телосложение. На что поклонники моментально отреагировали, отметив идеальный торс музыканта. Хотя некоторые все же засомневались, что в душевой был именно Дима Маликов. Скорее всего, предположили фанаты, там был какой-то спортсмен.