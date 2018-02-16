Дмитрий Маликов продемонстрировал поклонникам идеальный торс

Под постом певец предупреждает поклонников, что запись необходимо просмотреть до конца, потому что наиболее интересные моменты именно там, а для вдохновения блогера-новичка следует отметить публикацию «лайком». По признанию самого артиста, он понял, почему не может стать еще более популярным, и потому начинает с самых низов.В самой видеозаписи можно увидеть, как Дмитрий Маликов заходит в душевую, раздевается и, будучи полуобнаженным, хвастается идеальным торсом, а также эффектной татуировкой на спине, затем обливается холодной водой из ведра. После чего артист передал эстафету #icebucketchallenge Льву Лещенко.В комментариях к своей публикации певец интересуется у фанатов как им его телосложение. На что поклонники моментально отреагировали, отметив идеальный торс музыканта. Хотя некоторые все же засомневались, что в душевой был именно Дима Маликов. Скорее всего, предположили фанаты, там был какой-то спортсмен.