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Toyota Supra нового поколения получит «шестерку» и будет быстрее, чем Porsche 911

Новый автомобиль Toyota Supra производители намерены оснастит новым 6-цилиндровым двигателем. Накануне зарубежные инсайдеры обнародовали в сети информацию о новом японском спорткаре Toyota Supra.

Toyota Supra нового поколения получит «шестерку» и будет быстрее, чем Porsche 911


В частности, накануне стало известно, что под капотом спортивного автомобиля Toyota Supra новой генерации будет установлен силовой агрегат объёмом 3,0 литра производительностью 340 лошадиных сил с крутящим моментом 450 Нм. С таким силовым агрегатом новинка сможет разгоняться значительно быстрее, чем последняя генерация Porsche 911.

До первой «сотни» спорткар Toyota Supra набирает разгон за 3,8 секунды, а это на 0,6 секунды быстрее, чем Porsche 911, оснащённый 370-сильным силовым агрегатом.

Общий вес нового спорткара Toyota Supra стал меньше на 14 кг, для сравнения, японская новинка весит меньше на 46 кг, чем Porsche 911.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:20
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