Toyota Supra нового поколения получит «шестерку» и будет быстрее, чем Porsche 911

В частности, накануне стало известно, что под капотом спортивного автомобиля Toyota Supra новой генерации будет установлен силовой агрегат объёмом 3,0 литра производительностью 340 лошадиных сил с крутящим моментом 450 Нм. С таким силовым агрегатом новинка сможет разгоняться значительно быстрее, чем последняя генерация Porsche 911.До первой «сотни» спорткар Toyota Supra набирает разгон за 3,8 секунды, а это на 0,6 секунды быстрее, чем Porsche 911, оснащённый 370-сильным силовым агрегатом.Общий вес нового спорткара Toyota Supra стал меньше на 14 кг, для сравнения, японская новинка весит меньше на 46 кг, чем Porsche 911.