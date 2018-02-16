Антон Гусев после Украины решил найти команду и в Беларуси

В частности парень работает в структуре NL, распространяющей БАДы для похудения. Супруг Виктории Романец даже получил за свой усердный труд в подарок автомобиль марки Mercedes.В ленте Антона Гусева Instagram постоянно мелькает реклама NL, а также звучат призывы присоединяться к этой команде.Так Антон пытался сколотить команду из украинских подписчиков, а теперь ищет друзей в Беларуси. Гусев предлагает всем желающим писать в Вотсап, так как у него «есть много знакомых с Белоруссии, номеров просто не осталось в телефоне сохраненных».Напомним, что Антон Гусев нынешним летом женился на Виктории Романец, которая как и первая его жена, Евгения Феофилактова, более успешны в бизнесе и могут достойно обеспечить материально не только себя, но и своего мужа.