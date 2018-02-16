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Антон Гусев после Украины решил найти команду и в Беларуси

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Антон Гусев активно пытается заработать при помощи сетевого маркетинга и старается вовлечь в эту схему всех своих подписчиков.

В частности парень работает в структуре NL, распространяющей БАДы для похудения. Супруг Виктории Романец даже получил за свой усердный труд в подарок автомобиль марки Mercedes.

Антон Гусев после Украины решил найти команду и в Беларуси

В ленте Антона Гусева Instagram постоянно мелькает реклама NL, а также звучат призывы присоединяться к этой команде.

Так Антон пытался сколотить команду из украинских подписчиков, а теперь ищет друзей в Беларуси. Гусев предлагает всем желающим писать в Вотсап, так как у него «есть много знакомых с Белоруссии, номеров просто не осталось в телефоне сохраненных».

Антон Гусев после Украины решил найти команду и в Беларуси

Напомним, что Антон Гусев нынешним летом женился на Виктории Романец, которая как и первая его жена, Евгения Феофилактова, более успешны в бизнесе и могут достойно обеспечить материально не только себя, но и своего мужа.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:15
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