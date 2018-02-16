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Ольга Орлова порадовала фанатов выпуском новой песни

Ведущая популярного реалити-шоу на ТНТ "Дом-2" Ольга Орлова не забывает про музыкальную карьеру, время от времени выпуская новые песни.

На своей странице в социальной сети Instagram бывшая солистка группы "Блестящие" опубликовала пост, в котором сообщила о выпуске очередной композиции под названием "Танцевать". Ольга показала небольшой отрывок зажигательной песни, а также обложку к ней.

Ольга Орлова порадовала фанатов выпуском новой песни

"Трек уже сейчас доступен на всех цифровых площадках, а кликабельная ссылка для прямого перехода у меня в шапке профиля! Всем танцевать!", - написала Орлова в своём микроблоге.

Фанаты, которые, конечно же, не забыли, как Ольга блистала на музыкальных площадках в составе "Блестящих" и в рамках сольного проекта, очень обрадовались новой работе. Многие хотят, чтобы исполнительница ушла из скандального телепроекта и посвятила себя музыке, так как её талант очевиден.

Сама же Орлова уходить из "Дома-2", ведущей которого стала в начале 2017 года, не желает. По её мнению, данный проект весьма перспективный, также она чувствует, что именно там сможет прекрасно реализоваться.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:09
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