Ольга Орлова порадовала фанатов выпуском новой песни

"Трек уже сейчас доступен на всех цифровых площадках, а кликабельная ссылка для прямого перехода у меня в шапке профиля! Всем танцевать!", - написала Орлова в своём микроблоге.

На своей странице в социальной сети Instagram бывшая солистка группы "Блестящие" опубликовала пост, в котором сообщила о выпуске очередной композиции под названием "Танцевать". Ольга показала небольшой отрывок зажигательной песни, а также обложку к ней.Фанаты, которые, конечно же, не забыли, как Ольга блистала на музыкальных площадках в составе "Блестящих" и в рамках сольного проекта, очень обрадовались новой работе. Многие хотят, чтобы исполнительница ушла из скандального телепроекта и посвятила себя музыке, так как её талант очевиден.Сама же Орлова уходить из "Дома-2", ведущей которого стала в начале 2017 года, не желает. По её мнению, данный проект весьма перспективный, также она чувствует, что именно там сможет прекрасно реализоваться.