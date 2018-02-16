АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 70.67 USD 56.59
Курс валют на 16.02.2018

Toyota отзывает модели Camry и Lexus вследствие опасности пожара

Компания Toyota собирается отозвать 21 700 авто брендов Lexus и Toyota вследствие угрозы воспламенения машин. Отмечается, что каждая версия имеет свою проблему, однако все дефекты могут одинаково привести к пожару.

Toyota отзывает модели Camry и Lexus вследствие опасности пожара

Модели авто имеют разные дефекты, приводящие к воспламенению автомобильной топливной системы. Разработчиками сообщается, что в США и Канаде отзывают 11,8 тысяч бизнес-седанов версии Toyota Camry. Они обладают некорректно подключенными топливными магистралями в моторном отсеке. В случае утечки, бензин может попадать на источник воспламенения, выступая причиной пожара. Запах бензина в автомобильном салоне является первым «симптомом» проблемы

Toyota отзывает 9,9 тысяч авто Lexus: Lexus LC 500 2018, Lexus GS F 2018, Lexus RC F 2016. Премиальные версии имеют проблемы с крышкой в топливном насосе. Это может являться причиной утечки бензина, воспламенения. Пока такие дефекты не привели ещё к травмам и пожарам.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:21
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Популярные музыканты из Финляндии в восторге от
Эксперт: Инопланетяне могут являться генетически
Любовь Толкалина в честь Дня рождения
Хейтеры уверены, что мужу Ксении Бородиной
Compulab объявила сбор средств на производство
Бренд NOA покажет смартфон N7 с камерой для 80-Мп
В Женеве представятт электрокроссовер
ASUS расширила линейку своих видеокарт системой
На запотевшем стекле Ольга Бузова оставила
GIGABYTE представила материнскую плату Z370 Aorus
В 2018 году Qualcomm представит самый мощный
Opportunity отметит в субботу свой пятитысячный
«Дизайнерские влагалища» стали новым трендом
В США пиццерия попала в Книгу рекордов Гиннеса с
Моющие средства являются опасными для женщин
Мама Ольги и Алены Рапунцель собирается на проект
В Турции после бури на Черном море обнаружили
Обновленный кроссовер Honda Vezel появился в
Ольга Серябкина рассказала пользователям о своих
Рассекречены характеристики внедорожника
Hyundai Creta в январе стал лидером на рынке
49-летняя телеведущая Екатерина Стриженова
Сергей Кучеров не простил Юлии Ефременковой
Ученые: Искусственные волосы модифицируют полет
Саша Харитонова после «Дома-2» в будущем согласна
Астрономы планируют искать обитаемые планеты по
Анна Седокова рассказала, что Андрей Малахов
Продажи Aston Martin в РФ выросли в 3,6 раза
52-летняя Ирина Безрукова увеличила губы при
Toyota презентовала кросс-версию нового хэтчбека
Просмотреть все новости