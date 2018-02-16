Toyota отзывает модели Camry и Lexus вследствие опасности пожара

Модели авто имеют разные дефекты, приводящие к воспламенению автомобильной топливной системы. Разработчиками сообщается, что в США и Канаде отзывают 11,8 тысяч бизнес-седанов версии Toyota Camry. Они обладают некорректно подключенными топливными магистралями в моторном отсеке. В случае утечки, бензин может попадать на источник воспламенения, выступая причиной пожара. Запах бензина в автомобильном салоне является первым «симптомом» проблемыToyota отзывает 9,9 тысяч авто Lexus: Lexus LC 500 2018, Lexus GS F 2018, Lexus RC F 2016. Премиальные версии имеют проблемы с крышкой в топливном насосе. Это может являться причиной утечки бензина, воспламенения. Пока такие дефекты не привели ещё к травмам и пожарам.