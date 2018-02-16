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Евгения Феофилактова удивила пикантными снимками в нижнем белье

Поклонники экс-участницы «Дом-2» Евгении Феофилактовой были приятно удивлены фотосессией в нижнем белье, которую она опубликовала в Instagram.

Фанаты Евгении называли ее «чудом», «красоткой» и «куколкой Барби».

Евгения Феофилактова удивила пикантными снимками в нижнем белье

Однако хейтеры не увидели в Феофилактовой природной красоты и отметили, «губы у нее надуты косметологами, а груди сделали хирурги».

Евгения Феофилактова удивила пикантными снимками в нижнем белье

Подписчики похвалили эротичный образ Евгении, но раскритиковали модель белья, воланы которого зрительно увеличили плечи девушки. Впрочем, они не исключают, что это «фотограф напортачил».

Наряду с точеной фигуркой Евгении фолловерам понравился сам купальник и они активно интересовались, где можно пробрести такой же. Напомним, что заработки Евгении Феофилактовой позволили ей недавно приобрести элитное жилье в престижном районе столицы.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:56
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