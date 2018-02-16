Евгения Феофилактова удивила пикантными снимками в нижнем белье

Фанаты Евгении называли ее «чудом», «красоткой» и «куколкой Барби».Однако хейтеры не увидели в Феофилактовой природной красоты и отметили, «губы у нее надуты косметологами, а груди сделали хирурги».Подписчики похвалили эротичный образ Евгении, но раскритиковали модель белья, воланы которого зрительно увеличили плечи девушки. Впрочем, они не исключают, что это «фотограф напортачил».Наряду с точеной фигуркой Евгении фолловерам понравился сам купальник и они активно интересовались, где можно пробрести такой же. Напомним, что заработки Евгении Феофилактовой позволили ей недавно приобрести элитное жилье в престижном районе столицы.