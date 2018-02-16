Анна Нетребко восхитила поклонников роскошным платьем с потрясающим декольте

Несмотря на свои 46 лет Анна Нетребко не боится экспериментировать с образами и предстала на этот раз в роскошном платье с потрясающим декольте.Наряд очень красиво подчеркивает женственные формы оперной дивы, а платье с открытыми плечами и небольшими прозрачными воланами в качестве рукавов вполне достойно, чтобы вдохновить «Германа».Особенно понравилось пользователям силуэты балерин, которые тянулись от рукавов к шее певицы.Поклонники Анны Нетребко написали ей множество комплиментов и отметили ошеломительную внешность и возлюбленной Эйвазова и еще одной звезды – Хиблы Герзмавы.Фанаты назвали их роскошными девушками, ее подруга Хибла назвала Анну «своей звездой».