Фото Ксении Собчак для обложки глянцевого журнала тщательно отретушировали

Свежим снимком поделилась сама тележурналистка и в комментарии к нему отметила, что наконец-то напечатали тираж агитационного журнала и не пожалели денег на дорогую бумагу.В подписи к фото Собчак благодарит «сторонника Джонатана Ньюхауза за такую мощную пиар-поддержку, а Ксюшу Соловьеву за очень красивую обложку!».Кандидат в Президенты действительно получилась симпатичной и светящейся от счастья. Но пользователи отметили, что снимок подвергся тщательной ретуши.Хейтеры тут же написали, что «губы подрехтовали, брови подправили, ну почти красотка».Кое-кто отметил, что «поездки в городских старых автобусах и гламурный фотошоп не слишком сочетаются» и подписчики задаются вопросом, где же истинное лицо Ксении Собчак.Не стоит забывать, что всех моделей, снимающихся для обложек журналов, всегда ретушируют, ведь это лицо издания на целый месяц.