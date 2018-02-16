Фото Ксении Собчак для обложки глянцевого журнала тщательно отретушировали
Весенний номер глянцевого журнала Tatler выйдет с Ксений Собчак на обложке.
Свежим снимком поделилась сама тележурналистка и в комментарии к нему отметила, что наконец-то напечатали тираж агитационного журнала и не пожалели денег на дорогую бумагу.
В подписи к фото Собчак благодарит «сторонника Джонатана Ньюхауза за такую мощную пиар-поддержку, а Ксюшу Соловьеву за очень красивую обложку!».
Кандидат в Президенты действительно получилась симпатичной и светящейся от счастья. Но пользователи отметили, что снимок подвергся тщательной ретуши.
Хейтеры тут же написали, что «губы подрехтовали, брови подправили, ну почти красотка».
Кое-кто отметил, что «поездки в городских старых автобусах и гламурный фотошоп не слишком сочетаются» и подписчики задаются вопросом, где же истинное лицо Ксении Собчак.
Не стоит забывать, что всех моделей, снимающихся для обложек журналов, всегда ретушируют, ведь это лицо издания на целый месяц.
Свежим снимком поделилась сама тележурналистка и в комментарии к нему отметила, что наконец-то напечатали тираж агитационного журнала и не пожалели денег на дорогую бумагу.
В подписи к фото Собчак благодарит «сторонника Джонатана Ньюхауза за такую мощную пиар-поддержку, а Ксюшу Соловьеву за очень красивую обложку!».
Кандидат в Президенты действительно получилась симпатичной и светящейся от счастья. Но пользователи отметили, что снимок подвергся тщательной ретуши.
Хейтеры тут же написали, что «губы подрехтовали, брови подправили, ну почти красотка».
Кое-кто отметил, что «поездки в городских старых автобусах и гламурный фотошоп не слишком сочетаются» и подписчики задаются вопросом, где же истинное лицо Ксении Собчак.
Не стоит забывать, что всех моделей, снимающихся для обложек журналов, всегда ретушируют, ведь это лицо издания на целый месяц.